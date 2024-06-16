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НОК: Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС

Спортсмены из Узбекистана занимают четвертое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси и Китая.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще 6 медалей на Играх БРИКС, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. В очередной соревновательный день делегация Узбекистана завоевала 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

Серебро досталось Малике Тагматове и Луизе Исломове (академическая гребля, двойка LW2x).

Бронзовых наград удостоились:

  • Вячеслав Руднев / Анна Ващенко (синхронное плавание, микст, произвольная программа).
  • Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшод Худойбердиев, Фазлиддин Каримов (академическая гребля, квартет М4-);
  • Шухрат Намозов (каратэ, −84 кг);
  • Исломбек Исматуллаев (каратэ, +84 кг);
  • Мохлароим Хакимжонова (каратэ, +68 кг).

«После третьего дня Игр делегация Узбекистана с 2 золотыми, 7 серебряными и 15 бронзовыми медалями по-прежнему занимает четвертое место в общекомандном зачете после представителей России, Беларуси и Китая,» — добавили в Комитете.

Напомним, VI игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.

БРИКС