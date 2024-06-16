Град и шквалистый ветер обрушатся на Кубань в понедельник

В Крыму и Севастополе непогода бушевала в выходные дни. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами. Без света остались около десяти улиц в Севастополе, также аварийные отключения электроэнергии произошли в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли.