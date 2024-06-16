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Град и шквалистый ветер обрушатся на Кубань в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Штормовой ветер, град и грозы ожидаются в Краснодарском крае в понедельник. Об этом предупредили в краевом Главке МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

«В течение суток 17 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−23 м/с», — сказано в сообщении.

В Крыму и Севастополе непогода бушевала в выходные дни. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами. Без света остались около десяти улиц в Севастополе, также аварийные отключения электроэнергии произошли в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли.

По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, больше всего осадков выпало в Феодосии (29 мм) и Бахчисарайском районе (25 мм). В Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе — 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории — 10 мм, Алуште и Черноморском районе — 7 мм, Керчи — 6 мм.

В воскресенье без света остаются жители Сакского, Красноперекопского, Красногвардейского и Ленинского районов. В Севастополе из-за погоды остановлено сообщение парома и катера на линии «Радиогорка — Артбухта».