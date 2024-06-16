Град и шквалистый ветер обрушатся на Кубань в понедельник

«В течение суток 17 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−23 м/с», — сказано в сообщении.
В Крыму и Севастополе непогода бушевала в выходные дни. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами. Без света остались около десяти улиц в Севастополе, также аварийные отключения электроэнергии произошли в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли.
По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, больше всего осадков выпало в Феодосии (29 мм) и Бахчисарайском районе (25 мм). В Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе — 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории — 10 мм, Алуште и Черноморском районе — 7 мм, Керчи — 6 мм.
В воскресенье без света остаются жители Сакского, Красноперекопского, Красногвардейского и Ленинского районов. В Севастополе из-за погоды остановлено сообщение парома и катера на линии «Радиогорка — Артбухта».