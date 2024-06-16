Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе продолжают благоустраивать Екатерининский сад

В крымской столице продолжается работа по благоустройству Екатерининского сада — центральная парка культуры и отдыха.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства управления капитального строительства МКУ Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Андрей Древич, работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В Екатерининском саду заменят плиточное покрытие и инженерные сети, а также установят уличную мебель, малые архитектурные формы и озеленят территорию, обустроят игровое поле и заменят покрытие на спортивной площадке.

Древич добавил, что проведены работы по установке бордюра на более чем на 90%.

Подрядная организация провела работу по монтажу элементов обновленной ротонды. Обновленная ротонда будет состоять из 8 колонн высотой 3,3 метра, с диаметром купола 4,8 метра.

ЖКХ