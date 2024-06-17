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8 июля 2024 — выходной или рабочий день в России 2024 году

Производственный календарь на июль с выходными в честь Дня семьи, любви и верности. Рассказываем, выходным или рабочим будет 8 июля в России в 2024 году в честь праздника.

Семья 8 июля гуляет в парке.
Источник: Freepik

В эту дату в России отмечается День семьи, любви и верности. В Государственной думе рассматривали законопроект, по которому 8 июля в 2024 году должно было стать официальным выходным. В статье отвечаем на вопрос: будет ли оно приравнено к праздникам федерального уровня.

Производственный календарь на 2024 год

При работе с графиком 5/2 в 2024 году будет 248 трудовых дней и 118 выходных — он високосный, поэтому их количество увеличивается на один. Подробнее смотрите в календаре ниже.

Как правило, если праздничный день выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий. Однако правительство имеет возможность «перемещать» дни отдыха, которые совпадают с праздниками. Эти меры регулируются специальным документом.

Согласно Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» у граждан были длинные выходные в январе (восемь дней) и апреле — мае (12 дней) (1).

Изменения в графике направлены на оптимизацию трудового времени, обеспечение граждан дополнительными днями отдыха. В январе они приурочены к празднованию Нового года и Рождества.

В апреле — мае длинные выходные связаны с празднованием Первомая и Дня Победы. Такая организация дней отдыха позволяет планировать длительные поездки, провести время с семьей, заняться личными делами.

Перенос выходных дней предусмотрен для компенсации трудовых будней, выпадающих на официальные праздники, а также для обеспечения рационального распределения дат в течение года:

  • 10 мая (перенос с 6 января);
  • 31 декабря (с 7 января);
  • 29 апреля (с 27 апреля);
  • 30 апреля (с 2 ноября);
  • 30 декабря (с 28 декабря).

Как отдыхаем в июле

Семья отдыхает 8 июля.
Источник: Freepik

Во втором летнем месяце нас ожидает 23 трудовых дня и 8 выходных, итого — 31. Отдыхать россияне будут 6-го, 7-го, 13-го, 14-го, 20-го, 21-го, 27-го, 28-го числа. Государственных праздников в этом месяце нет. Не предусмотрены укороченные рабочие дни.

Новость

Июль выделяется на фоне других тем, что придется больше работать и меньше отдыхать. Сюда же можно отнести и октябрь.

В некоторых регионах установлены дополнительные нерабочие дни из-за местных государственных праздников. Например, в Калмыкии 5 июля отмечается День Республики, а в Дагестане 26 июля — День Конституции Республики. Жители этих субъектов РФ отдыхают.

Летний месяц также отмечен большим количеством профессиональных праздников. Поздравления будут звучать для:

  • сотрудников ГИБДД;
  • работников морского и речного флота;
  • сотрудников металлургической отрасли;
  • торговых специалистов;
  • сотрудников почты.

В конце июля отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). Торжества проходят на побережье Черного моря: награждают моряков, проводят концерты, запускают фейерверки с кораблей. Жители и туристы собираются на набережных Севастополя и Новороссийска.

День семьи, любви и верности — 2024: выходной или нет

Каждый год 8 июля отдается дань памяти святым Петру и Февронии. Праздник называется Днем семьи, любви и верности. В течение длительного времени праздник отмечался лишь православными христианами, однако в 2022 году был провозглашен официальным торжеством.

28 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который сделал торжество всеобщим (2). Дополнительно группа инициативных депутатов представила законопроект, где утверждалась необходимость сделать 8 июля нерабочим днем (3). Документ не дошел до рассмотрения: его отозвали раньше.

Таким образом, 8 июля остается трудовым днем. В 2024 году он приходится на понедельник.

Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка.
Источник: Freepik

Интересные факты

Инициаторами праздника в честь Петра и Февронии стали жители города Мурома во Владимирской области. Там находятся мощи святых, которые считаются покровителями христианского брака. Еще больше интересных фактов об этом торжестве читайте ниже.

Вдохновляющая история любви
Согласно повести о семейной паре, крестьянка Феврония вылечила князя Петра от страшной болезни. В награду он должен был жениться на ней, но нарушил обещание. Вскоре болезнь вернулась, и князю пришлось сдержать слово. Неравный брак возмутил муромских бояр. Они поставили Петру ультиматум: он расторгает брак или отказывается от власти. Петр выбрал жену и отправился с ней в изгнание. Они жили счастливо и даже умерли в один день
Символ торжества — ромашка
Полевой цветок воплощает скромность и целомудрие. Белый цвет — невинность и благочестие, а желтая серединка означает тепло и свет. Растение рассказывает о духовных ценностях и идеалах, которые проповедует христианство
Вручение медалей
В этот день отмечаются заслуги родителей и семейных пар, которые живут вместе больше 25 лет 
Популярная дата для свадьбы
8 июля пользуется популярностью у молодоженов. В этот день ЗАГСы буквально заполнены
Запрет на церковное венчание
Дата выпадает на Петров пост, поэтому обвенчаться в церкви не получится

Автор: Анастасия Кравченко

Список источников

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году». URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308180053

2. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2022 года № 411 «О Дне семьи, любви и верности». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47966

3. Проект федерального закона № 159751−8 «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/159751−8

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