8 июля 2024 — выходной или рабочий день в России 2024 году

Вдохновляющая история любви



Согласно повести о семейной паре, крестьянка Феврония вылечила князя Петра от страшной болезни. В награду он должен был жениться на ней, но нарушил обещание. Вскоре болезнь вернулась, и князю пришлось сдержать слово. Неравный брак возмутил муромских бояр. Они поставили Петру ультиматум: он расторгает брак или отказывается от власти. Петр выбрал жену и отправился с ней в изгнание. Они жили счастливо и даже умерли в один день

