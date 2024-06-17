8 июля 2024 — выходной или рабочий день в России 2024 году

В эту дату в России отмечается День семьи, любви и верности. В Государственной думе рассматривали законопроект, по которому 8 июля в 2024 году должно было стать официальным выходным. В статье отвечаем на вопрос: будет ли оно приравнено к праздникам федерального уровня.
Производственный календарь на 2024 год
При работе с графиком 5/2 в 2024 году будет 248 трудовых дней и 118 выходных — он високосный, поэтому их количество увеличивается на один. Подробнее смотрите в календаре ниже.
Как правило, если праздничный день выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий. Однако правительство имеет возможность «перемещать» дни отдыха, которые совпадают с праздниками. Эти меры регулируются специальным документом.
Согласно Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» у граждан были длинные выходные в январе (восемь дней) и апреле — мае (12 дней) (1).
Изменения в графике направлены на оптимизацию трудового времени, обеспечение граждан дополнительными днями отдыха. В январе они приурочены к празднованию Нового года и Рождества.
В апреле — мае длинные выходные связаны с празднованием Первомая и Дня Победы. Такая организация дней отдыха позволяет планировать длительные поездки, провести время с семьей, заняться личными делами.
Перенос выходных дней предусмотрен для компенсации трудовых будней, выпадающих на официальные праздники, а также для обеспечения рационального распределения дат в течение года:
- 10 мая (перенос с 6 января);
- 31 декабря (с 7 января);
- 29 апреля (с 27 апреля);
- 30 апреля (с 2 ноября);
- 30 декабря (с 28 декабря).
Как отдыхаем в июле
Во втором летнем месяце нас ожидает 23 трудовых дня и 8 выходных, итого — 31. Отдыхать россияне будут 6-го, 7-го, 13-го, 14-го, 20-го, 21-го, 27-го, 28-го числа. Государственных праздников в этом месяце нет. Не предусмотрены укороченные рабочие дни.
Июль выделяется на фоне других тем, что придется больше работать и меньше отдыхать. Сюда же можно отнести и октябрь.
В некоторых регионах установлены дополнительные нерабочие дни из-за местных государственных праздников. Например, в Калмыкии 5 июля отмечается День Республики, а в Дагестане 26 июля — День Конституции Республики. Жители этих субъектов РФ отдыхают.
Летний месяц также отмечен большим количеством профессиональных праздников. Поздравления будут звучать для:
- сотрудников ГИБДД;
- работников морского и речного флота;
- сотрудников металлургической отрасли;
- торговых специалистов;
- сотрудников почты.
В конце июля отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). Торжества проходят на побережье Черного моря: награждают моряков, проводят концерты, запускают фейерверки с кораблей. Жители и туристы собираются на набережных Севастополя и Новороссийска.
День семьи, любви и верности — 2024: выходной или нет
Каждый год 8 июля отдается дань памяти святым Петру и Февронии. Праздник называется Днем семьи, любви и верности. В течение длительного времени праздник отмечался лишь православными христианами, однако в 2022 году был провозглашен официальным торжеством.
28 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который сделал торжество всеобщим (2). Дополнительно группа инициативных депутатов представила законопроект, где утверждалась необходимость сделать 8 июля нерабочим днем (3). Документ не дошел до рассмотрения: его отозвали раньше.
Таким образом, 8 июля остается трудовым днем. В 2024 году он приходится на понедельник.
Интересные факты
Инициаторами праздника в честь Петра и Февронии стали жители города Мурома во Владимирской области. Там находятся мощи святых, которые считаются покровителями христианского брака. Еще больше интересных фактов об этом торжестве читайте ниже.
|Вдохновляющая история любви
|Согласно повести о семейной паре, крестьянка Феврония вылечила князя Петра от страшной болезни. В награду он должен был жениться на ней, но нарушил обещание. Вскоре болезнь вернулась, и князю пришлось сдержать слово. Неравный брак возмутил муромских бояр. Они поставили Петру ультиматум: он расторгает брак или отказывается от власти. Петр выбрал жену и отправился с ней в изгнание. Они жили счастливо и даже умерли в один день
|Символ торжества — ромашка
|Полевой цветок воплощает скромность и целомудрие. Белый цвет — невинность и благочестие, а желтая серединка означает тепло и свет. Растение рассказывает о духовных ценностях и идеалах, которые проповедует христианство
|Вручение медалей
|В этот день отмечаются заслуги родителей и семейных пар, которые живут вместе больше 25 лет
|Популярная дата для свадьбы
|8 июля пользуется популярностью у молодоженов. В этот день ЗАГСы буквально заполнены
|Запрет на церковное венчание
|Дата выпадает на Петров пост, поэтому обвенчаться в церкви не получится
Автор: Анастасия Кравченко
Список источников
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году». URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308180053
2. Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2022 года № 411 «О Дне семьи, любви и верности». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47966
3. Проект федерального закона № 159751−8 «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/159751−8