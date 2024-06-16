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ГАИ усиливает контроль над мотоциклистами

Любителям разогнаться — приготовиться. ГАИ усилила контроль над участниками дорожного движения. В этом рейде все внимание двухколесному транспорту.

Источник: ОНТ

По статистике, в печальные сводки чаще других попадают именно водители спортивных мотоциклов. Чтобы предупредить несчастные случаи, дозор инспекторы проводят ежедневно — в излюбленных мотоциклистами местах. На особом контроле — проверка документов и состояние водителей. Задача ведь не наказать, а разъяснить — ради общей безопасности.

ДТП с мотоциклами — нередки, в том числе — с тяжкими последствиями. Недавний пример — авария в Минске. Водитель мотоцикла нарушил дистанцию, столкнулся с легковым авто. Его отбросило, произошел еще один удар. Мотоциклиста госпитализировали. В этот раз обошлось без жертв. Но так бывает не всегда.