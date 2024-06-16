В Минске назвали адреса, где с 17−19 июня отключат горячую воду

В период с 17 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей УП «Минсккоммунтеплосеть» по улицам: Гвардейская, 10; Грушевская, 15, 17; Пулихова, 43; Томская, 65 к1,2;



В период с 18 июня отключат горячую воду по улицам: (УП «Минсккоммунтеплосеть»)

в/ч 35703; в/ч 63755; Грушевская, 86; Кабушкина, 34, 36, 45, 46, 54а, 55, 76, 78к1,2; 84, 86, 88, 92, 94к1,2; 98; Кабушкина пер., 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25; Кулешова, 1а к4; Малинина, 8, 10, 12, 14; Московская, 9,13; Папанина, 11; Партизанский пр., 88; Плеханова, 93, 95, 97к1−5; 99; Рабкоровская, 23; Рокоссовского, 82; Шишкина, 15, 17; Филатова, 10; Якубова, 48к1−4; 52;



(Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»)



пер. Добромысленский, 3, 4, 5а, 5; пер. Домашевский, 1а, 4, 9, 11, 11а; пер. Кооперативный, 6, 12; пер. Михайловский, 4; пер. Молочный, 4; пер. Северный, 17; пер. Стекольный, 1, 3, 4, 5, 5а; пер. Толстого, 12; пл. Привокзальная, 3, 5, 7; пр. Дзержинского, 1б, 1 В, 1 г; пр. Независимости, 2, 4, 6, 6а, пр. Независимости, 3к1, 3к2, 8, 11, 13, 17к1, 17к3, 17к4; пр. Рокоссовского, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93А, 93 В, 93Д, 94, 95к.1, 95к.2, 96, 97, 98, 98Б, 99, 100, 101, 102, 102к2, 102 к3, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 113к2, 113к3, 113к4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119А, 120к.1, 120к.2, 121, 122, 123, 123А, 124, 125, 126, 127, 127А, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145А, 145Б, 146, 147, 148, 148 А, 149, 150Б, 150, 150А, 150 В, 151к.1, 151к.2, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 164, 166а, 170; пр-д Подшипниковый, 9; пр-д Энергетический, 2, 4; ул. Айвазовского, 1; ул. Берсона, 1а, 3, 3а, 14, 16; ул. Бехтерева, 8, 8а; ул. Бобруйская, 2а, 3, 8, 12а; ул. Вокзальная, 5, 9а, 11, 13а, 22, 26; ул. Володарского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12А; ул. Гебелева, 6; ул. Городской вал, 2, 3, 4, 4к.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12к.2; ул. Грекова, 2, 3, 4, 5, 7, 8; ул. Дрозда, 7, 14, 25а; ул. Жилуновича, 37, 39, 41, 43, 45, 47; ул. Западная, 7а, 15, 19, 20; ул. Иерусалимская, 4, 11а; ул. Интернациональная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20а; ул. К. Цеткин, 4, 16, 18, 24, 49, 51, 51а; ул. Кабушкина, 59а, 82, 86а, 90; ул. Кальварийская, 7, 9, 15, 17, 17а, 21, 21к1, 21к3; ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 8к.6, ул. Коллекторная, 3, 3а; ул. Комсомольская, 6, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Короля, 34, 38к.1, 38к.2, 38к.3, 38а, 45, 47, 49, 51, 65а, 67, 71, 73; ул. Крупской, 2, 4, 6а, 6б, 6к.1, 8, 8а, 8к.1, 10, 11, 13А, 15; ул. Кулешова, 8, 10, 12, 14, 18; ул. Куприянова, 4, 4а, 6; ул. Ленинградская, 1, 1а, 3, 4, 5,6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; ул. Ленинградская, 2; ул. Либкнехта, 43, 54, 66, 68, 68а, 70, 70а; ул. Ливенцева, 1, 2, 4, 6, 8; ул. Малинина, 2, 4, 14к.1, 14 к.2, 19, 24, 26, 26А, 28к.1, 28к.2, 28к.3, 28к.4, 30, 32, 34, 35, 35А, 35Б, 35 В, 36к.1, 36к.2, 41; ул. Малявки, 1А; ул. Машиностроителей, 4, 6; ул. Мирковского, 1, 2, 4; ул. Московская, 1, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 22; ул. Мясникова, 3а, 5, 7, 11а, 11б, 11 В, 11 г, 17, 25, 25а, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 44а, 70, 74, 76, 78; ул. Народная, 56, 58, 60, 62; ул. Немига, 5, 30, 36, 38, 40; пр. Партизанский, 101, 103, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 97, 99, 99а, 99б; ул. Плеханова, 31, 51, 53, 55, 55к.1, 57, 59, 61, 61к.1, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 101, 103, 105, 105А, 105Ак.1, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127; ул. Рабкоровская, 13, 14, 15, 21, 24, 24а, 28, 17, 17к.1, 19; ул. Революционная, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 22, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 32; ул. Рудобельская, 3; ул. Свердлова, 2,4, 9, 11, 13, 13а, 13а, 13а к.1, 13а к.2, 13а к.3,15, 17, 17а, 19, 19а, 22, 23, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36; ул. Советская, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19; ул. Суражская, 10; ул. Сурикова, 3, 3а, 15, 19, 21, 23; ул. Толстого, 1, 4, 6, 8, 10, 32; ул. Тухачевского, 18, 20, 22, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32а, 37, 38, 39, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 48; ул. Ульяновская, 25, 31, 32, 33, 39, 41; ул. Фабрициуса, 3, 5, 5к.2, 7, 7а, 8, 8б к.1, 8 В, 8 В к.1, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 24, 24а, 26, 28, 30, 36; ул. Филатова, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21; ул. Харьковская, 1, 5, 11, 11а, 17, 19б; ул. Шишкина, 1, 1к.2, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32; ул. Якубова, 1А, 1Б, 2к.1, 2к.3, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.



В период с 19 июня горячего водоснабжения не будет у потребителей по улицам:

(УП «Минсккоммунтеплосеть»)

Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Алибегова, 3, 5, 5а; Барамзиной, 4, 6, 8, 8а; 9, 10, 10а; 12, 12а; 13, 15, 16, 18, 20; Березогорская, 6, 7, 8; Газеты «Звязда» пр. 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19в; 21, 23; Газеты «Правда» пр. 1, 3, 3а; 5, 5а; 7, 8, 8а, 9, 9а; 10, 11, 12, 14, 14 к2,3; 16, 20, 20а, 22, 24, 26 к1,2; 27, 30, 32, 34, 38, 40 к1,2; 42, 42а; 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к2; 58к2; 60 к2; 64к2; Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, б; 15, 16к1, 17; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21; Дзержинского пр. 74, 76, 78, 79, 79а; 80, 81, 104, 106; Звездная, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 41; Здание 9 (Смолевичский р-он, Драчковский с/с); Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; Любимова пр., 4, 6, 8; Ромашкина, 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 32, 34; Рябиновая, 25; Семашко, 5, 7, 9, 11, 11 к1,2; 13, 13а; 15, 15а; 17;



(Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»)

пр. Газеты «Звязда», 31, 33; пр. Газеты «Правда», 25; пр. Дзержинского, 15, 69 к.1, 69к.2, 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 83, 83к.1, 83к.2, 83к.3, 83к.4, 83к.5, 83к.6, 83к.7, 83к.8, 83к.9, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 100; ул. Голубева, 19, 21; ул. Корженевского, 1а; ул. Семашко, 1, 3, 4Е, 4Д, 6, 8, 8к.5, 8к.7, 8к.8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 25а, 33, 35а, 35б. −0-