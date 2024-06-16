Синоптики предупредили казахстанцев о жаре до 42 градусов

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также: для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5−3 литров жидкости в день; в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность; днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату; во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.