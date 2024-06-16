Синоптики предупредили казахстанцев о жаре до 42 градусов

Так, по данным синоптиков, 17 июня днем на севере, в центре области Ұлытау ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается сильная жара до 36 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области завтра также ожидается гроза, местами возможен туман.
На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области, как сообщили синоптики, сохраняется жара до 35−39 градусов, на юге области очень сильная жара — до 42 градусов.
В горных районах Алматинской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется высокая, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области ожидается гроза, град, шквал, местами туман и сильный ветер порывами до 23 м/с.
В области Жетісу и Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, сильный ветер, также сохраняется высокая пожарная опасность.
На большей части Мангистауской области завтра синоптики прогнозируют сильную жару — 36−41 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях ожидается ветер порывами до 15−20 м/с. Местами столбики термометров будут достигать 40 градусов жары.
В Костанайской области синоптики обещают грозу и ветер порывами до 15−20 м/с. Днем на юге области сильная жара — до 36 градусов.
В Павлодарской, Туркестанской областях и области Абай ожидается гроза и сильный ветер.
В Астане прогнозируют грозу, днем возможен град.
В Северо-Казахстанской синоптики прогнозируют завтра грозу, местами град, шквал и туман. также местами при грозе ветер порывами до 15−23 м/с.
Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также: для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5−3 литров жидкости в день; в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность; днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату; во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.
«Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)», — добавили представители МЧС.