В Екатеринбурге побит 104-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге 15 июня был установлен температурный рекорд за последние 104 года. Об этом написал в своём Telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
В 1920 году максимальная температура составила 34,2 градуса. А в 2024-м дневной максимум оказался на отметке 34,8 градусов.
При этом среднесуточная температура достигла 27,5 градусов. Это самый высокий показатель за 144 года.
Если говорить про первую половину июня, то она оказалась самой тёплой в XXI веке. Но температурные рекорды 1977, 1989 и 1991 года побить не удалось.