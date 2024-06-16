Белгидромет: первые три дня предстоящей недели будут жаркими и с грозами

МИНСК, 16 июн — Sputnik. О погоде на ближайшие три дня рассказали белорусские синоптики.
Лето в первой половине июня не совсем удалось — было достаточно прохладно и пасмурно, однако ситуация изменилась, а первые три дня предстоящей недели порадуют любителей настоящего тепла и солнца.
"17 июня погодные условия в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы, рассказали в Бегидромете.
В дневные часы, по словам синоптиков, по востоку республики местами пройдут сильные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.
«Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +21..+27°С, по северо-востоку +18..+20°С», — сказано на сайте ведомства.
Во вторник, 18 июня, ночью погодные условия в основном будет определять тыловая часть циклона, смещающегося на Тверскую область. Днем республика окажется под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс, которые будут распространяться с юго-запада Европы.
«Ожидается переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +23..+29°С», — сообщили в Белгидромете.
В среду, 19 июня, ночью сохранится влияние теплых неустойчивых воздушных масс, а днем с территории Польши ожидается перемещение активных фронтальных разделов, отметили там.
Ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах не обойдется без гроз. В дневные часы — возможны сильные дожди с градом. Ветер будет южным с переходом на западный умеренный, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит +13..+18°С, днем столбик термометра будет курсировать в пределах +23..+29°С, по югу Беларуси ожидается до +32°С, сообщили в Белгидромете.