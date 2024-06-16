Белгидромет: первые три дня предстоящей недели будут жаркими и с грозами

Ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах не обойдется без гроз. В дневные часы — возможны сильные дожди с градом. Ветер будет южным с переходом на западный умеренный, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит +13..+18°С, днем столбик термометра будет курсировать в пределах +23..+29°С, по югу Беларуси ожидается до +32°С, сообщили в Белгидромете.