В Омске за 39 миллионов продают историческое здание, которому больше 110 лет

На популярном сайте для размещения объявлений появилось необычное предложение. В Омске продают памятник архитектуры по улице Почтовой, 33, за 39 миллионов рублей.
«Это полноценный торгово-офисный комплекс в Центре города, на собственном земельном участке», — сообщает продавец.
По данным сайта prawdom.ru, это историческое здание, известное под названием «Училище Еврейское». Его построили в 1910-е годы, сейчас дому около 114 лет.
Общая площадь участка — 708,3 квадратных метров. Продают здание под бизнес, внутри офисная отделка. Продавец утверждает, что новый владелец памятника архитектуры получит вместе с ним и базу арендаторов. Сейчас внутри располагаются офисы различных контор: здесь есть мастерская по пошиву одежды, юридическое агентство, охранное предприятие и другие организации.