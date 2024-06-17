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В Омске за 39 миллионов продают историческое здание, которому больше 110 лет

Новый хозяин получит памятник архитектуры вместе с базой арендаторов.

Источник: Авито

На популярном сайте для размещения объявлений появилось необычное предложение. В Омске продают памятник архитектуры по улице Почтовой, 33, за 39 миллионов рублей.

«Это полноценный торгово-офисный комплекс в Центре города, на собственном земельном участке», — сообщает продавец.

По данным сайта prawdom.ru, это историческое здание, известное под названием «Училище Еврейское». Его построили в 1910-е годы, сейчас дому около 114 лет.

Общая площадь участка — 708,3 квадратных метров. Продают здание под бизнес, внутри офисная отделка. Продавец утверждает, что новый владелец памятника архитектуры получит вместе с ним и базу арендаторов. Сейчас внутри располагаются офисы различных контор: здесь есть мастерская по пошиву одежды, юридическое агентство, охранное предприятие и другие организации.

недвижимость