В Омске за 39 миллионов продают историческое здание, которому больше 110 лет

Общая площадь участка — 708,3 квадратных метров. Продают здание под бизнес, внутри офисная отделка. Продавец утверждает, что новый владелец памятника архитектуры получит вместе с ним и базу арендаторов. Сейчас внутри располагаются офисы различных контор: здесь есть мастерская по пошиву одежды, юридическое агентство, охранное предприятие и другие организации.