Дожди и грозы: на предстоящей неделе погода в Пермском крае резко изменится

В воскресенье, 16 июня, аномальная жара с температурой выше +30°, которая стояла почти всю неделю, отступила и на улице стоит комфортная погода — столбик термометра показывает в среднем +25°. О знойной жаре синоптики предупреждали нас заранее, примерно за неделю до ее начала доктор географических наук Андрей Шихов предупреждал, что столбик термометра будет ползти вверх, ежедневно прибавляя по несколько градусов.
Но вот жара спала и пермяки гадают, что же ждет нас в начале следующей недели. Не приготовила ли небесная канцелярия нам очередной сюрприз. Как рассказал «Комсомолке» Андрей Шихов, глобальных сюрпризов в этот раз ждать не стоит, однако предстоящая неделя, в отличие от уходящей, будет теплой, но дождливой и с грозами.
— И уже в среду на большой части Пермского края пройдут дожди, — говорит Шихов. — Начнутся они на юге, потом на западе, а после и во всем регионе. При этом среда может стать самым теплым днем предстоящей недели с температурой +29°..+30°, это будет зависеть от того, в какое время начнутся дожди. А дальше — с четверга и до конца недели, на всей территории края будет ежедневно лить дождь. Температура воздуха при этом в четверг и пятницу будет вполне комфортной: +22°…+25°, а к выходным немного похолодает до +20° градусов.
Несмотря на то, что первая половина июня выдалась сухой, засухи ждать не стоит. Так как по предварительному прогнозу Шихова, вторая половина месяца ожидается довольно благоприятной на осадки.
— В эти две недели ожидается выпадение месячной нормы осадков. Вероятнее всего, это будут сильные ливни, но не такие, как в минувшую субботу. То есть шквалистого ветра и ураганов не ожидается, — заключил Шихов.