Дожди и грозы: на предстоящей неделе погода в Пермском крае резко изменится

— И уже в среду на большой части Пермского края пройдут дожди, — говорит Шихов. — Начнутся они на юге, потом на западе, а после и во всем регионе. При этом среда может стать самым теплым днем предстоящей недели с температурой +29°..+30°, это будет зависеть от того, в какое время начнутся дожди. А дальше — с четверга и до конца недели, на всей территории края будет ежедневно лить дождь. Температура воздуха при этом в четверг и пятницу будет вполне комфортной: +22°…+25°, а к выходным немного похолодает до +20° градусов.