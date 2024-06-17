Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник

«Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7−12м/с. Температура воздуха ночью +15…20, днем +24…29, в горах +17…22», — указывают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
Грозовые дожди возможны и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18…20, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.