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Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7−12м/с. Температура воздуха ночью +15…20, днем +24…29, в горах +17…22», — указывают синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.

Грозовые дожди возможны и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18…20, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.