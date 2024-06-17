Что можно и нельзя делать в день Митрофана Навозника 17 июня, который называют Красные сарафаны

Не следует заходить в воду, а также ругаться около водоемов. Это связано с тем, что можно было утонуть. Запрещено 17 июня смотреться в зеркало и на свое отражение в воде. Не рекомендуется лениться. Кроме того, нельзя обниматься, хлопать друг друга по плечу. Предки верили, что это может спровоцировать ссоры.