Что можно и нельзя делать в день Митрофана Навозника 17 июня, который называют Красные сарафаны

Православная церковь 17 июня вспоминает святого Митрофана. В народе празднуют день Митрофана, или день Митрофана Навозника. Название связано с тем, что в указанный период было принято удобрять землю. Однако существовало еще одно название — Красные сарафаны. Оно возникло из-за того, что девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны.
Что нельзя делать 17 июня
Не следует заходить в воду, а также ругаться около водоемов. Это связано с тем, что можно было утонуть. Запрещено 17 июня смотреться в зеркало и на свое отражение в воде. Не рекомендуется лениться. Кроме того, нельзя обниматься, хлопать друг друга по плечу. Предки верили, что это может спровоцировать ссоры.
Что можно делать 17 июня
По традиции, предки в Митрофанов день удобряли землю навозом. Девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны, а затем ходили по улицам, пели песни, угощая всех приготовленной выпечкой.
Согласно приметам, северный ветер предвещал ненастье. На тепло указывает большое количество комаров. В том случае, если 17 июня пошел дождь, то он продлится три дня.