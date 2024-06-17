Из жары в прохладу до +8. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 июня

Ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье окажутся самыми холодными на наступившей неделе. По данным Гидрометцентра страны, в ночные часы 22 июня температура воздуха опустится до +8 градусов. Но, стоит отметить, что дождя в этот раз небесная канцелярия не пошлет. Днем же в субботу от похолодания не останется и следа — за окном будет малооблачно, без осадков и до +26 градусов. Можно смело планировать прогулки на свежем воздухе или вылазки, походы на природу, но лучше все-таки одного дня.