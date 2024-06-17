Из жары в прохладу до +8. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 июня

Летний зной пришел в столицу Приангарья в минувшие выходные. Воздух в областном центре раскалился до +30 градусов. Но, как водится, после такой жары в город обязательно нагрянет непогода. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 июня. Спешим обрадовать, в понедельник в городе все так же жарко. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 июня
— 17 июня в Иркутске переменная облачность, слабый дождь, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Днем в пригородной зоне гроза, ветер юго-восточный днем сменится на северо-западный, его скорость составит 5−10 м/с. Днем воздух прогреется до +29…+31 градуса.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник на город опустится прохлада до +15 градусов. Небо затянут облака, временами станет пробрасывать небольшой дождь. Осадков ожидается немного — до 0.3 миллиметров. Днем 18 июня в региональном центре облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь и все так же жарко — до +28 градусов.
— Ночью 20 июня в Иркутске облачно, дождь, — говорят метеорологи Гидрометцентра России. — Вероятность осадков 83%. Днем в четверг также облачно и небольшой кратковременный дождь. Что касается температурных показателей, то ночью +10 градусов, днем +14.
В ночь с четверга на пятницу похолодает до +11, пройдет небольшой дождь — по прогнозу выпадет до 1.8 миллиметров осадков. Днем же 21 июня из-за облаков временами обещает выглядывать солнышко, которое прогреет воздух в столице Приангарья до +19 градусов.
Погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 июня: погода на выходные
Ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье окажутся самыми холодными на наступившей неделе. По данным Гидрометцентра страны, в ночные часы 22 июня температура воздуха опустится до +8 градусов. Но, стоит отметить, что дождя в этот раз небесная канцелярия не пошлет. Днем же в субботу от похолодания не останется и следа — за окном будет малооблачно, без осадков и до +26 градусов. Можно смело планировать прогулки на свежем воздухе или вылазки, походы на природу, но лучше все-таки одного дня.
В ночь с субботы на воскресенье также покажется холодно. Как сообщается на портале Гисметео, ночью 23 июня в Иркутске всего +7 градусов. А днем во второй выходной на неделе облачно, небольшой дождь и +23 градуса.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 июня.