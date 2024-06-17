Галимов на Луне: в честь ученого из Владивостока назвали кратер

Международный астрономический союз (AIU) присвоил имя известного российского геохимика и планетолога, академика РАН Эрика Михайловича Галимова 34-километровому кратеру в южной полярной области Луны. Имя «Галимов» официально закреплено в планетной номенклатуре, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Минобрнауки России.
Ученые из лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН вместе с исследователями из ИКИ РАН изучили лунный грунт кратера. Оказалось, что он обеднен водородом. По мнению ученых, под кратер некоторое время назад был внедрен магматический расплав. Об этом говорят трещины на дне кратера. Это и могло стать причиной дефицита водорода.
Кратер образовался около 3,85 млрд лет назад, а магматическая активность под ним происходила в интервале от 1 млрд до 200 млн лет назад. Присутствует вероятность попадания туда льда и летучих компонентов, что связано с его полярным расположением. Изучение кратера Галимов продолжается.
Ранее ИА PrimaMedia писало о женщинах, которые самоотверженно покорили космос. Валнтина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и другие показали своим примером, что женщины могут выполнять любые задачи на космическом корабле.