Галимов на Луне: в честь ученого из Владивостока назвали кратер

Ученые из лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН вместе с исследователями из ИКИ РАН изучили лунный грунт кратера. Оказалось, что он обеднен водородом. По мнению ученых, под кратер некоторое время назад был внедрен магматический расплав. Об этом говорят трещины на дне кратера. Это и могло стать причиной дефицита водорода.