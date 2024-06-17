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Зарплаты, пенсии и пособия: у многих россиян существенно вырастут доходы

Большинство россиян получит прибавку к пенсии, пособиям или зарплате.

Источник: IrkutskMedia.ru

В следующем году многих россиян ждет хорошая прибавка к пенсии, зарплате или пособиям. Средства на это уже запланированы в Социальном фонде России.

Социальные в 2025 году проиндексируют на 9,5%, а страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним — на 7,6%. При этом индексация затронет не только неработающих пенсионеров, но и работающих. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, возвращение индексации работающим пенсионерам должно пройти без проблем и беспокойства для граждан.

Также в России увеличат и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 15%. После повышения минимальная зарплата будет не меньше 22 тысяч рублей, отметил Мишустин. Повышение МРОТ также приведет и к автоматическому повышению всех пособий и выплат, привязанных к минимальной зарплате.

Кроме этого в 2025 году начнут вводить новую систему оплаты труда бюджетников. В первую очередь изменения затронут работников образования и здравоохранения. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что реформа нужна для повышения зарплат в бюджетной сфере.

Повысят выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и проиндексируют материнский капитал. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком поднимут почти до 69 тысяч рублей в месяц, пишет «ПГ».