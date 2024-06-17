Зарплаты, пенсии и пособия: у многих россиян существенно вырастут доходы

В следующем году многих россиян ждет хорошая прибавка к пенсии, зарплате или пособиям. Средства на это уже запланированы в Социальном фонде России.
Социальные в 2025 году проиндексируют на 9,5%, а страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним — на 7,6%. При этом индексация затронет не только неработающих пенсионеров, но и работающих. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, возвращение индексации работающим пенсионерам должно пройти без проблем и беспокойства для граждан.
Кроме этого в 2025 году начнут вводить новую систему оплаты труда бюджетников. В первую очередь изменения затронут работников образования и здравоохранения. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что реформа нужна для повышения зарплат в бюджетной сфере.
Повысят выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и проиндексируют материнский капитал. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком поднимут почти до 69 тысяч рублей в месяц, пишет «ПГ».