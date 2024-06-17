Зарплаты, пенсии и пособия: у многих россиян существенно вырастут доходы

Социальные в 2025 году проиндексируют на 9,5%, а страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним — на 7,6%. При этом индексация затронет не только неработающих пенсионеров, но и работающих. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, возвращение индексации работающим пенсионерам должно пройти без проблем и беспокойства для граждан.