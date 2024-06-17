Американец Блэк заявил, что его девушка сама спровоцировала драку

«Пока она бросала вещи в коридор, взял 10 тысяч рублей из ее кошелька, потому что у меня не было денег, было нечего есть и некуда идти. Знал, что рейс будет через 4 дня. Мог бы вернуть деньги», — отметил американец, уточнив, что он был трезв.