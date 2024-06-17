В Комсомольске-на-Амуре появился первый пластиковый перекрёсток

В Комсомольске-на-Амуре на перекрестке проспекта Победы и улицы Советской дорожные строители приступили к нанесению разметки «холодным пластиком». Этот материал используется в городе Юности впервые и в муниципалитете надеются, что эксперимент окажется удачным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По результатам эксплуатации этого перекрестка власти примут решение о дальнейшем использовании этого материала на наиболее важных улицах и перекрестках города.
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— В «холодный пластик» добавляются элементы, которые уменьшают скольжение по нему пешеходов и машин, в том числе зимой, и делают разметку заметнее в ночное время, — уточнили в администрации Комсомольска-на-Амуре. Гарантийный срок такой разметки 6 месяцев, что вдвое дольше, чем у обычной дорожной эмали. Кроме того, дорожники, наносящие разметку, дают дополнительную гарантию еще в 6 месяцев.