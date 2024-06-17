В Комсомольске-на-Амуре появился первый пластиковый перекрёсток

— В «холодный пластик» добавляются элементы, которые уменьшают скольжение по нему пешеходов и машин, в том числе зимой, и делают разметку заметнее в ночное время, — уточнили в администрации Комсомольска-на-Амуре. Гарантийный срок такой разметки 6 месяцев, что вдвое дольше, чем у обычной дорожной эмали. Кроме того, дорожники, наносящие разметку, дают дополнительную гарантию еще в 6 месяцев.