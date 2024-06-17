На День молодежи во Владивостоке выступят «Дискотека Авария» и Леша Свик

День Молодежи пройдет на набережной Цесарвича во Владивостоке уже 29 июня. Хедлайнерами вечера станут известная на всю Россию группа «Дискотека Авария» и популярные певцы Леша Свик, Mia Boyka, подробности сообщает «Комсомольска правда — Владивосток».
Официальное открытие мероприятия начнется в 12:00 (0+). В течение дня на сцене будут выступать творческие коллективы и артисты, будут функционировать различные тематические площадки. С 13:30 до 15:15 пройдет Летний кубок КВН, а после него проект Станция «горьковская» представит свои диджей-сеты.
Ближе к пяти часам вечера по набережной пройдутся косплееры, они выступят со своими номерами и порадуют гостей необычным перфомансом: кстати, с ними можно сфотографироваться на память.
Напомним, что Леша Свик популярен благодаря трекам «Малиновый свет», «Самолеты». Мия Бойка взорвала интернет песнями «Пикачу», «Помада на щеке», «Гагарин».
Группа «Дискотека авария» запомнилась людям благодаря хитам «Новогодняя», «Недетское время», «Модный танец Арам Зам Зам».
С 19:45 на сцене выступят местные музыкальные группы. Завершится торжество фейерверком в десять вечера.
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