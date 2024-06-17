На День молодежи во Владивостоке выступят «Дискотека Авария» и Леша Свик

Официальное открытие мероприятия начнется в 12:00 (0+). В течение дня на сцене будут выступать творческие коллективы и артисты, будут функционировать различные тематические площадки. С 13:30 до 15:15 пройдет Летний кубок КВН, а после него проект Станция «горьковская» представит свои диджей-сеты.