Жаркие дни в Новосибирске подходят к концу: дождь и гроза 17 июня 2024 года

Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 17 июня, Новосибирск прощается с первой волной летнего зноя.
Температура воздуха достигнет +30 градусов, сохраняясь в течение всего дня. Однако порывистый северо-западный ветер до 15 м/с может испортить погоду. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы.
В Новосибирской области жара также на спаде. Воздух прогреется до +31 градуса, но атмосферные явления будут более интенсивными: возможны сильный ветер, ливни, грозы и даже град.
По прогнозам синоптиков, это будет последний жаркий день на этой неделе. Уже во вторник температура в Новосибирске и области начнет снижаться, а дожди станут частым явлением.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что машина провалилась под асфальт в Новосибирске в Академгородке.