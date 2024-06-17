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Жаркие дни в Новосибирске подходят к концу: дождь и гроза 17 июня 2024 года

По прогнозам синоптиков, это будет последний жаркий день на этой неделе.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 48% 762 мм рт. ст. +27°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 17 июня, Новосибирск прощается с первой волной летнего зноя.

Температура воздуха достигнет +30 градусов, сохраняясь в течение всего дня. Однако порывистый северо-западный ветер до 15 м/с может испортить погоду. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы.

В Новосибирской области жара также на спаде. Воздух прогреется до +31 градуса, но атмосферные явления будут более интенсивными: возможны сильный ветер, ливни, грозы и даже град.

По прогнозам синоптиков, это будет последний жаркий день на этой неделе. Уже во вторник температура в Новосибирске и области начнет снижаться, а дожди станут частым явлением.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что машина провалилась под асфальт в Новосибирске в Академгородке.