Выбор без выбора: эксперт рассказал о судьбе китайских машин в России

Сообщения о том, что в России сильно упал спрос на китайские автомобили не соответствуют действительности, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
По его словам, у россиян действительно снизился интерес к китайским авто, но незначительно. Китайские автомобили прочно удерживают за собой первое место на российском авторынке. В прошлом году их доля составляла 60%, в апреле 2024 года она снизилась до 55%, отметил эксперт. При этом в апреле экспорт новых машин из Китая увеличился на 38% по сравнению с показателями марта, добавил он.
Эксперт объяснил, что на данный момент у большинства граждан попросту нет альтернативы китайским машинам при покупке нового авто. Серый импорт не покрывает спрос из-за сложностей с доставкой и проблем с оформлением, а западные концерны пока не хотят официально возвращаться на российский рынок, рассказал Плеханов. Отечественный автопром также не удовлетворяет потребности россиян.
Но в целом спрос на автомобили будет снижаться, если рост цен будет и дальше обгонять рост доходов россиян, сообщил Дмитрий Плеханов в беседе с «Прайм».