Выбор без выбора: эксперт рассказал о судьбе китайских машин в России

По его словам, у россиян действительно снизился интерес к китайским авто, но незначительно. Китайские автомобили прочно удерживают за собой первое место на российском авторынке. В прошлом году их доля составляла 60%, в апреле 2024 года она снизилась до 55%, отметил эксперт. При этом в апреле экспорт новых машин из Китая увеличился на 38% по сравнению с показателями марта, добавил он.