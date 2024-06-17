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Уссурийский заповедник в кадре: в Приморье снимают фильм о тайнах тайги

Документальная лента приурочена к 90-летнему юбилею уникального заповедника на Дальнем Востоке.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В Приморье идут съемки документального фильма, посвященного 90-летию Уссурийского государственного природного заповедника им. В. Л. Комарова. Проект реализуется командой специалистов национального парка «Земля леопарда».

Как сообщила пресс-служба нацпарка, короткометражная лента расскажет о богатом мире флоры и фауны заповедника, о встречах человека с амурскими тиграми и секретах пещеры «Спящая красавица», известной своими таинственными барельефами. Помимо этого, фильм акцентирует внимание на уникальной экосистеме заповедника и его значимости как уникального туристического объекта.

Создатели фильма решили избрать в качестве «главного героя» дерево — Большую пихту цельнолистную. Это редкий и уязвимый вид, который в прошлом часто страдал от вырубок и пожаров. Самое высокое дерево в Уссурийской тайге станет символом величия и одновременно хрупкости природы, которую удалось сохранить. Зрители смогут наблюдать за изменениями в жизни этого растения и окружающего его леса в разные сезоны года. Но несомненно, основные действующие лица будущей картины — это государственные инспекторы и ученые, которые посвятили свою жизнь сохранению и изучению уникальной природы заповедника.

Режиссером фильма выступает Даниил Гончаров, который является главным специалистом по связям с общественностью в «Земле леопарда».

Уссурийский заповедник — неповторимый уголок природы, где обитают редкие виды животных, такие как амурские тигры и дальневосточные леопарды, и растут ценные растения, в том числе легендарный женьшень. С 2021 года заповедник входит в управление «Земли леопарда». В 2023 году он стал частью программы по реинтродукции дальневосточного леопарда.

кино
флора и фауна