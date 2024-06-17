Уссурийский заповедник в кадре: в Приморье снимают фильм о тайнах тайги

Создатели фильма решили избрать в качестве «главного героя» дерево — Большую пихту цельнолистную. Это редкий и уязвимый вид, который в прошлом часто страдал от вырубок и пожаров. Самое высокое дерево в Уссурийской тайге станет символом величия и одновременно хрупкости природы, которую удалось сохранить. Зрители смогут наблюдать за изменениями в жизни этого растения и окружающего его леса в разные сезоны года. Но несомненно, основные действующие лица будущей картины — это государственные инспекторы и ученые, которые посвятили свою жизнь сохранению и изучению уникальной природы заповедника.