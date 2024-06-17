В Приморье не пустили картофель из Китая из-за бурой гнили и моли

В Приморье специалисты Россельхознадзора в ходе проверки выявили карантинные объекты в партии картофеля из Китая весом 28,9 тонн. Государственный контроль в отношении импортной продукции проводился на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
«Согласно протоколу испытаний от 12 июня, в образцах картофеля выявлен карантинный для ЕАЭС объект — бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.). Кроме того, в этих же образцах выявлена гусеница карантинного для ЕАЭС вредителя — картофельной моли (Phthorimaea operculella (Zeller)», — говорится в сообщении ведомства.
В результате, Россельхознадзор запретил выпуск продукции к обращению на рынке. Владелец партии должен будет уничтожить картофель.
Отметим, что это уже второй случай обнаружения картофельной моли в этом году и третий случай выявления бурой гнили с начала года. До этого картофельная моль в импортных партиях продукции, поступающих в Приморский край, не выявлялась последние 15 лет. Кроме того, во Владивостоке на складе временного хранения была обнаружена партия замороженных куриных грудок из Китая, заражённая бактериями сальмонеллы. Исследование проб, проведенное ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердило нарушение требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции.