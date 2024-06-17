В Приморье не пустили картофель из Китая из-за бурой гнили и моли

Отметим, что это уже второй случай обнаружения картофельной моли в этом году и третий случай выявления бурой гнили с начала года. До этого картофельная моль в импортных партиях продукции, поступающих в Приморский край, не выявлялась последние 15 лет. Кроме того, во Владивостоке на складе временного хранения была обнаружена партия замороженных куриных грудок из Китая, заражённая бактериями сальмонеллы. Исследование проб, проведенное ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердило нарушение требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции.

