Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске молния попала в магазин с фейерверками

В некоторых районах вспышки в небе привели к отключению электроэнергии.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 48% 762 мм рт. ст. +27°
Источник: Om1.ru

В Омске ночью прошла сильная гроза. По словам омичей, вспышки в небе наблюдались практически каждые 10 секунд. Ночная гроза привела к отключению электричества в нескольких районах. Утихла буря только к часу ночи.

По словам омичей, живущих в районе улиц Ремесленных, молния ударила в магазин с фейерверками, в результате чего во время грозы был запущен незапланированный салют.

Однако подтвердить эти данные пока не удалось. Редакция портала Om1.ru уточняет информацию.

По прогнозам синоптиков, сегодня днём пройдут дожди, в отдельных районах Омской области возможны грозы, местами может пройти град. Температура воздуха составит +26…+31 градусов. Уже со вторника, 18 июня, придёт похолодание и дожди прекратятся.