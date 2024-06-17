В Омске молния попала в магазин с фейерверками

В Омске ночью прошла сильная гроза. По словам омичей, вспышки в небе наблюдались практически каждые 10 секунд. Ночная гроза привела к отключению электричества в нескольких районах. Утихла буря только к часу ночи.
По словам омичей, живущих в районе улиц Ремесленных, молния ударила в магазин с фейерверками, в результате чего во время грозы был запущен незапланированный салют.
Однако подтвердить эти данные пока не удалось. Редакция портала Om1.ru уточняет информацию.
По прогнозам синоптиков, сегодня днём пройдут дожди, в отдельных районах Омской области возможны грозы, местами может пройти град. Температура воздуха составит +26…+31 градусов. Уже со вторника, 18 июня, придёт похолодание и дожди прекратятся.