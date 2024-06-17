Военнослужащий из Хабаровского края проявил мужество и героизм в зоне СВО

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, младший лейтенант Виктор Шестернев проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
В 2022—2023 году выполнял боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Угледарском направлении.
В зону СВО убыл для выполнения специальных задач в воинском звании старший сержант. За отличное выполнение боевых задач, высокие морально-деловые качества старший сержант Шестернев В. А. назначен на должность командира учебного взвода с присвоением первого офицерского звания «Младший лейтенант».
На протяжении всего времени выполнения задач младший лейтенант Шестернев Виктор Алексеевич участвовал в подготовке военнослужащих, более двадцати подразделений. В дальнейшем подготовленные подразделения выполняли боевые задачи по уничтожению противника с минимальными потерями и грамотно действовали в сложной тактической обстановке.
Приказом министра обороны Российской Федерации за отвагу, мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения своего воинского долга, младший лейтенант Виктор Шестернев награжден государственной наградой «За храбрость».