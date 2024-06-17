Военнослужащий из Хабаровского края проявил мужество и героизм в зоне СВО

На протяжении всего времени выполнения задач младший лейтенант Шестернев Виктор Алексеевич участвовал в подготовке военнослужащих, более двадцати подразделений. В дальнейшем подготовленные подразделения выполняли боевые задачи по уничтожению противника с минимальными потерями и грамотно действовали в сложной тактической обстановке.