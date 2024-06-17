Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочая неделя на Южном Урале начнется с дождей, гроз и града

В понедельник, 17 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 57% 762 мм рт. ст. +22°

Температура воздуха днем составит от +27 до +32 градусов, на юге — до +36. Ветер северной четверти 4−9 метров в секунду, местами порывы до 12, днем при грозах до 15.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +27 до +29 градусов. Ветер северной четверти 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.

День Ангела сегодня, 17 июня, у Ивана, Марии, Марфы, Мефодия, Митрофана, Назара, Петра и Софии.

Между прочим, 17 июня 2024 года отмечают день Митрофана Навозника. Согласно народным приметам, сегодня запрещено усердно трудиться, допустим, перетаскивать тяжелую мебель, заниматься ремонтом дома или работать до самой ночи. Дело в том, что все это чревато получением травм и различных заболеваний. Лучше ограничиться уходом за растениями, огородом и животными.