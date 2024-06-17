Рабочая неделя на Южном Урале начнется с дождей, гроз и града

Между прочим, 17 июня 2024 года отмечают день Митрофана Навозника. Согласно народным приметам, сегодня запрещено усердно трудиться, допустим, перетаскивать тяжелую мебель, заниматься ремонтом дома или работать до самой ночи. Дело в том, что все это чревато получением травм и различных заболеваний. Лучше ограничиться уходом за растениями, огородом и животными.