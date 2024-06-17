Экс-депутата красноярского горсовета Геннадия Торгунакова отправили в СИЗО

Бывшего депутата красноярского горсовета и бизнесмена Геннадия Торгунакова отправили под стражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По ходатайству прокуратуры, экс-чиновника заключили в СИЗО. Он обвиняется в семи преступлениях против участников долевого строительства.
Сообщается, что Торгунаков неоднократно злоупотреблял своими правами при рассмотрении уголовного дела, не являясь на судебные заседания, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Однако прокуратура выяснила, что причин не посещать судебные заседания у него не было. Ему выдавали предупреждения.
После очередного предупреждения без уважительной причины прокурор настоял на заключении подсудимого под стражу. До этого он находился под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось о том, что подозреваемым в изнасиловании мальчика из Тувы вынесли обвинительный приговор. Подростки получили реальные сроки.