Экс-депутата красноярского горсовета Геннадия Торгунакова отправили в СИЗО

По ходатайству прокуратуры, экс-чиновника заключили в СИЗО. Он обвиняется в семи преступлениях против участников долевого строительства.

Сообщается, что Торгунаков неоднократно злоупотреблял своими правами при рассмотрении уголовного дела, не являясь на судебные заседания, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Однако прокуратура выяснила, что причин не посещать судебные заседания у него не было. Ему выдавали предупреждения.

После очередного предупреждения без уважительной причины прокурор настоял на заключении подсудимого под стражу. До этого он находился под подпиской о невыезде.

Напомним, что в судебном производстве с 2021 года находятся уголовные дела против Геннадия Торгунакова по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении. Из-за преступных действий не были достроены две многоэтажки по улице Грунтовая. 308 дольщиков не получили квартиры. Сумма ущерба превысила 600 млн рублей. Слушания проходят в Советском районном суде.