В оздоровительном лагере под Новосибирском детей накормили сырой курицей

— В связи с опубликованной в СМИ информацией провели отбор готовых блюд и мяса птицы на показатели безопасности. В настоящее время проводят лабораторные исследования отобранных проб, а также необходимые мероприятия в отношении поставщика и производителя сырья, — объяснили в ведомстве.