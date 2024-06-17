В оздоровительном лагере под Новосибирском детей накормили сырой курицей

В детском оздоровительном лагере Искитимского района школьники забили тревогу: вместо запеченных куриных ножек на тарелке лежало сырое розовое мясо. Сотрудники Роспотребнадзора Новосибирской области выехали в учреждение с проверкой.
— В связи с опубликованной в СМИ информацией провели отбор готовых блюд и мяса птицы на показатели безопасности. В настоящее время проводят лабораторные исследования отобранных проб, а также необходимые мероприятия в отношении поставщика и производителя сырья, — объяснили в ведомстве.
К счастью, никто из отдыхающих не отравился и в больницу не попал.
— Ситуация находится на особом контроле, — добавили в Роспотребнадзоре.