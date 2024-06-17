Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела американца Блэка

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже, в этот день пройдут прения сторон, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник прошло второе заседание по делу.
«Суд дает возможность стороне обвинения и защиты подготовиться к прениям. Следующее заседание 19 июня в 10 часов (03.00 мск)», — сказала судья Елена Степанкова.
Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, «силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни», затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.