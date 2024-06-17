Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фестиваль красок» в Берёзовой роще Новосибирска: сибиряки разбросали краску

Кадры с места событий заполонили социальные сети.

Источник: Соцсети

В минувшие выходные Берёзовая роща стала эпицентром яркого и незабываемого события — «Фестиваля красок». По сообщению на сайте «Сиб.фм», праздник объединил сотни горожан, которые с удовольствием бросались друг в друга пакетами с цветным порошком.

Кадры с места событий заполонили социальные сети. На них запечатлены взрослые и дети, развлекающиеся и раскрашивающие друг друга в насыщенные оттенки. Посетители фестиваля гонялись друг за другом, стремясь сделать своих оппонентов максимально яркими и эффектными.

Отметим, что «Фестиваль красок» стал традиционным мероприятием в Новосибирске. Ежегодно сотни людей приходят в Берёзовую рощу, чтобы окунуться в атмосферу веселья и беззаботности.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что рэпер Элджей выступил на фестивале «Черника Fest Music» в Новосибирске.

шоу