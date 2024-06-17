«Фестиваль красок» в Берёзовой роще Новосибирска: сибиряки разбросали краску

Кадры с места событий заполонили социальные сети. На них запечатлены взрослые и дети, развлекающиеся и раскрашивающие друг друга в насыщенные оттенки. Посетители фестиваля гонялись друг за другом, стремясь сделать своих оппонентов максимально яркими и эффектными.