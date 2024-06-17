Красноярский священник рассказал, как встречать Троицу

Праздник Живоначальной Троицы — один из 12 основных православных праздников. Отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году празднуется 23 июня.

По словам настоятеля Трехсвятительского храма Красноярска иерея Василия Вершинского, Троица — это в первую очередь праздник молитвы и торжества православия. В этот день рекомендуют провести исповедь и причаститься. За три дня до Троицы можно поститься, подготовиться к причастию и празднику. В праздничный день следует прийти в церковь, исповедоваться, причаститься, послушать божественную литургию.

Как говорит священник, в этот день можно работать, но не на своё собственное благо. В этот день, например, можно помочь близким или одиноким людям по хозяйственным делам или в огороде. Для собственной выгоды работать в этот день нежелательно.