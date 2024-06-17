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Красноярский священник рассказал, как встречать Троицу

23 июня православные верующие будут встречать Троицу — один из главных церковных праздников.

Источник: Freepik

Священники рассказали, как встречать праздник Троицы. Об этом сообщает NGS24.RU.

Праздник Живоначальной Троицы — один из 12 основных православных праздников. Отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году празднуется 23 июня.

По словам настоятеля Трехсвятительского храма Красноярска иерея Василия Вершинского, Троица — это в первую очередь праздник молитвы и торжества православия. В этот день рекомендуют провести исповедь и причаститься. За три дня до Троицы можно поститься, подготовиться к причастию и празднику. В праздничный день следует прийти в церковь, исповедоваться, причаститься, послушать божественную литургию.

Как говорит священник, в этот день можно работать, но не на своё собственное благо. В этот день, например, можно помочь близким или одиноким людям по хозяйственным делам или в огороде. Для собственной выгоды работать в этот день нежелательно.

Венчания в день Троицы не проводятся. Причины этому — смещение фокуса внимания в этот день на Бога, а также длительная праздничная служба.

Напомним, что по преданию, на пятидесятый день после Пасхи Дух Святой сошёл на апостолов, находившихся в Сионской горнице в Иерусалиме. После этого апостолы ревностно принялись проповедовать христианство. Этот момент считается рождением Церкви. В этот день верующие вспоминают открытие для человечества образа Бога в триедином начале — Бога-Отца, Сына и Святого Духа.

Ранее сообщалось о том, можно ли женщинам с макияжем заходить в храм.