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В Омске установят колбу для сбора советских монет

Из них впоследствии выплавят памятный знак в рамках акции «Живая память благодарных поколений».

Источник: Om1.ru

В Омске установят колбу для сбора советских монет. Это проект в рамках Всенародной акции «Живая память благодарных поколений».

Монеты, собранные со всей страны, перенаправят в столицу, где они станут основой для сплава памятника героям Великой Отечественной войны. Памятник планируют установить в 2025 году на Поклонной горе в Москве.

Он будет выполнен в форме солдатского письма-треугольника и дерева, которое символизирует память поколений.

Торжественное открытие колбы в Омске состоится 20 июня, в 16:00, в Музейном комплексе воинской.

Организаторами акции являются Музей Победы, Фонд имени Алексея Талая, Фонд «Единое Отечество» и Ассоциация исторических и военно-исторических музеев.

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