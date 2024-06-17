В Омске установят колбу для сбора советских монет. Это проект в рамках Всенародной акции «Живая память благодарных поколений».
Монеты, собранные со всей страны, перенаправят в столицу, где они станут основой для сплава памятника героям Великой Отечественной войны. Памятник планируют установить в 2025 году на Поклонной горе в Москве.
Он будет выполнен в форме солдатского письма-треугольника и дерева, которое символизирует память поколений.
Торжественное открытие колбы в Омске состоится 20 июня, в 16:00, в Музейном комплексе воинской.
Организаторами акции являются Музей Победы, Фонд имени Алексея Талая, Фонд «Единое Отечество» и Ассоциация исторических и военно-исторических музеев.