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После вмешательства прокуратуры многодетные новокузнечане получили жильё

Семья с четырьмя детьми жила в аварийном доме.

При помощи органов прокуратуры многодетная семья из Новокузнецка купила квартиру. До этого новокузнечане жили в непригодных условиях.

Правоохранители установили после обращения новокузнечанки О. Денисовой, что она вместе с супругом и четырьмя детьми жила в частном доме, который осенью 2021 года орган местного самоуправления признал ветхим. В доме проседал потолок, образовывалась сырость, стены трескались, а само жильё регулярно подтапливало. Но после решения администрации ничего не поменялось, и многодетную семью не спешили расселять.

Главе Куйбышевского района прокурор внёс представление. В результате Денисовых включили в реестр получателей беспроцентных займов на приобретение жилых помещений на территории Кузбасса. В апреле текущего года за счёт займа семья купила благоустроенную квартиру.