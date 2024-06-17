После вмешательства прокуратуры многодетные новокузнечане получили жильё

Правоохранители установили после обращения новокузнечанки О. Денисовой, что она вместе с супругом и четырьмя детьми жила в частном доме, который осенью 2021 года орган местного самоуправления признал ветхим. В доме проседал потолок, образовывалась сырость, стены трескались, а само жильё регулярно подтапливало. Но после решения администрации ничего не поменялось, и многодетную семью не спешили расселять.