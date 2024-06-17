Красноярка Надя Сысоева участвует во втором сезоне шоу «Выжить в Дубае»

В пустыне между звездной командой назрел конфликт. Дело в том, что всего для участников предоставили 3 палатки, но пары Надя и Саша, Джиган и Оксана хотели спать вместе. А Виктория Боня не хотела спать вместе с мужчинами. Ситуация разрешилась, но не без конфликтов.