Красноярка Надя Сысоева участвует во втором сезоне шоу «Выжить в Дубае»

Она борется за 10 млн рублей на втором сезоне шоу «Выжить в Дубае». Суть в том, что команды звезд сражаются против народной команды — обычных жителей страны.
Надя пришла на шоу вместе со своим молодым человеком — блогером Сашей Стоуном. Конкуренцию им составили Оксана Самойлова и Джиган, Слава Чепурченко, Виктория Боня и Торнике.
Так, в первом испытании команды должны были построить башню и поставить яйцо сокола на вышку. Надю Сысоеву посадили на шею, чтобы она помогала контролировать башню. В это время звездную команду атаковали яйцами, пара штук прилетели в лицо Надежды. В итоге звезды проиграли народникам и отправились ночевать в пустыню.
В пустыне между звездной командой назрел конфликт. Дело в том, что всего для участников предоставили 3 палатки, но пары Надя и Саша, Джиган и Оксана хотели спать вместе. А Виктория Боня не хотела спать вместе с мужчинами. Ситуация разрешилась, но не без конфликтов.