На Енисее двух сапбордистов прижало к барже. Вытаскивали спасатели

В воскресение, 16 июня, на Енисее произошел еще один инцидент. У лодки, в которой было пять человек, сломался двигатель. Судно село на мель, требовалась эвакуация людей. Спасатели отбуксировали лодку на берег и эвакуировали пассажиров.