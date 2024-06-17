На Енисее двух сапбордистов прижало к барже. Вытаскивали спасатели

Об этом рассказали в Службе спасения Красноярского края.
Все произошло в районе Речного вокзала. Мужчину и женщину на сап-бордах течением Енисея прижало к барже. Самостоятельно выбраться они не могли. Сопровождать отдыхающих пришлось спасателям. С сапбордистами также провели беседу на тему безопасности на воде.
В воскресение, 16 июня, на Енисее произошел еще один инцидент. У лодки, в которой было пять человек, сломался двигатель. Судно село на мель, требовалась эвакуация людей. Спасатели отбуксировали лодку на берег и эвакуировали пассажиров.
Похожий случай произошел на Красноярском водохранилище. У судна с 5 гражданами на борту сломался двигатель. Спасатели Дивногорского отряда эвакуировали двух женщин и 4-летнюю девочку в район залива Шумиха. Два человека от эвакуации отказались.