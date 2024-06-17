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На Омскую область вновь надвигается погодный дискомфорт

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и СИЗФ спрогнозировали новые геомагнитные возмущения, которые смогут ощутить в том числе и восприимчивые жители Омской области уже во вторник, 18 июня 2024 года.

Источник: ESA

Согласно прогнозу, всплеск произойдет в дневные часы. По предварительным оценкам, интенсивность проявления не позволит отнести их к «полноценной» магнитной буре.

Отметим, с наступлением июня 2024 года в Омской области неоднократно прогнозировались магнитные бури. Собственно, летний период в регионе открылся под знаком этого явления, продолжавшегося, по данным ученых, около суток.

Напомним, при достаточно интенсивных геомагнитных возмущениях метеозависимые люди могут страдать от головных болей, головокружений, скачков артериального давления с целым комплексом сопутствующих последствий.

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