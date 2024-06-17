На Омскую область вновь надвигается погодный дискомфорт

Согласно прогнозу, всплеск произойдет в дневные часы. По предварительным оценкам, интенсивность проявления не позволит отнести их к «полноценной» магнитной буре.
Отметим, с наступлением июня 2024 года в Омской области неоднократно прогнозировались магнитные бури. Собственно, летний период в регионе открылся под знаком этого явления, продолжавшегося, по данным ученых, около суток.
Напомним, при достаточно интенсивных геомагнитных возмущениях метеозависимые люди могут страдать от головных болей, головокружений, скачков артериального давления с целым комплексом сопутствующих последствий.