В Новокузнецке скончался врач-онколог и хирург с многолетним стажем

«Алексей Петрович посвятил работе в Кузбасском онкодиспансере почти 30 лет. Более 10 лет заведовал отделением абдоминальной онкологии, был настоящим профессионалом своего дела: трудился на полное излечение своих пациентов, старался помочь каждому», — пишут о нём коллеги онкодиспансера и выражают соболезнования родным и близким.