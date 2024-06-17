В Новокузнецке скончался врач-онколог и хирург с многолетним стажем

Онкологическая служба Кузбасса сообщает, что ушёл из жизни их коллега, врач-онколог дневного стационара хирургических методов лечения и противоопухолевой терапии № 2 новокузнецкого филиала Алексей Бухтияров.
«Алексей Петрович посвятил работе в Кузбасском онкодиспансере почти 30 лет. Более 10 лет заведовал отделением абдоминальной онкологии, был настоящим профессионалом своего дела: трудился на полное излечение своих пациентов, старался помочь каждому», — пишут о нём коллеги онкодиспансера и выражают соболезнования родным и близким.
Алексей Бухтияров был обладателем знака «Отличник здравоохранения», различных региональных наград, ветераном труда и хирургом с многолетним стажем.