20 противотанковых мин обнаружили в пригороде Хабаровска

Для проверки и оценки угрозы найденных предметов на место прибыла группа саперов из омон «амурский» росгвардии. Специалисты взрывного дела осмотрели боеприпасы и определили, что это учебные противотанковые мины различных типов, не содержащие взрывателей и взрывчатки, но имеющие значительные следы ржавчины.