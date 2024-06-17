20 противотанковых мин обнаружили в пригороде Хабаровска

В минувшие выходные в дежурную часть регионального Управления Росгвардии поступила информация об обнаружении на Большом Уссурийском острове предметов, внешне похожих на противотанковые мины, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Местными рыбаками были замечены подозрительные металлические объекты, которые река вымыла из почвы, и они сразу же сообщили об этом в полицию.
Для проверки и оценки угрозы найденных предметов на место прибыла группа саперов из омон «амурский» росгвардии. Специалисты взрывного дела осмотрели боеприпасы и определили, что это учебные противотанковые мины различных типов, не содержащие взрывателей и взрывчатки, но имеющие значительные следы ржавчины.
20 учебных мин были вывезены с места нахождения и переданы полиции для дальнейшего исследования.
Росгвардия напоминает, что при находке сомнительных предметов нужно сразу сообщить в правоохранительные органы и не пытаться самостоятельно обследовать, трогать, поднимать или переносить эти предметы.