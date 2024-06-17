Покупатели квартир в долгострое на Панфиловцев обратились к главе Хабаровского края

Жители региона стали активно пользоваться возможностью и рассказывать главе региона о своих проблемах. Среди обратившихся также были покупатели квартир в долгострое на Панфиловцев. Дольщики отмечали, что уже 15 лет ждут заселения, а дома все никак не сдаются. На сегодняшний день на воротах стройки висит замок. Тем не менее на территорию проникают ученики школы по соседству. Горожане просили обратить внимание на долгострой и принять уже решение по нему.