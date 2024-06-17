Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупатели квартир в долгострое на Панфиловцев обратились к главе Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин открыл в своем телеграм-канале комментарии.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Жители региона стали активно пользоваться возможностью и рассказывать главе региона о своих проблемах. Среди обратившихся также были покупатели квартир в долгострое на Панфиловцев. Дольщики отмечали, что уже 15 лет ждут заселения, а дома все никак не сдаются. На сегодняшний день на воротах стройки висит замок. Тем не менее на территорию проникают ученики школы по соседству. Горожане просили обратить внимание на долгострой и принять уже решение по нему.