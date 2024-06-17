Артисты Луганской академической филармонии выступят на сцене Кузбасса

25 июня на Большой сцене Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского состоятся гастроли Камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» и Вокально-эстрадного ансамбля «Сфорцандо» Луганской академической филармонии. Выступления артистов обещают быть яркими.
В программу вошли песни, написанные выдающимися отечественными композиторами. Прозвучат произведения, полюбившиеся многим поколениям: «Маленький принц», «Позвони мне, позвони», «Ведьма-речка», «Разговор со счастьем», «Рано прощаться», «Лучший город земли» и многие другие.
Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» — коллектив, основанный в 1976 году. Ему аплодировал весь Советский Союз, а также Франция, Чехословакия, Япония, Исландия, страны Латинской Америки. В фонде ансамбля более 70 сольных концертных программ различной тематики.
Вокально-эстрадный ансамбль «Сфорцандо» под художественным руководством Анатолия Лаврентьева был создан в апреле 2015 года. Коллектив получил Гран-при открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Молодая гвардия» (г. Луганск); является лауреатом ІІ степени Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы». В репертуаре — эстрадные произведения зарубежных и отечественных композиторов.