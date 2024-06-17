Артисты Луганской академической филармонии выступят на сцене Кузбасса

Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» — коллектив, основанный в 1976 году. Ему аплодировал весь Советский Союз, а также Франция, Чехословакия, Япония, Исландия, страны Латинской Америки. В фонде ансамбля более 70 сольных концертных программ различной тематики.