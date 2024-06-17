Жары для Иркутска осталось на один день

Однако, по прогнозам синоптиков, на этом хорошие погодные новости заканчиваются, ибо уже около 17 часов пополудни в столице региона возможен довольно долгий — часа на четыре — дождь. Виной тому станет пришедший в Иркутскую область циклон. Из-за него, согласно предварительному прогнозу, «вся следующая неделя будет неустойчивой по погоде».
«В понедельник холодный фронт с севера пройдет по территории всей Иркутской области. Доберется даже до юга. Холодать в Иркутске начнет уже во вторник, а в среду в областном центре, скорее всего, пойдут дожди», цитирует слова начальника иркутского гидрометцентра Юлии Яньковой портал ИрСити.