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Жары для Иркутска осталось на один день

Новая рабочая неделя в Иркутске начнется с жаркой погоды. Днем воздух вновь прогреется до плюс 30 градусов, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на интернет-сервис GISMETEO.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 57% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: ТК Город

Однако, по прогнозам синоптиков, на этом хорошие погодные новости заканчиваются, ибо уже около 17 часов пополудни в столице региона возможен довольно долгий — часа на четыре — дождь. Виной тому станет пришедший в Иркутскую область циклон. Из-за него, согласно предварительному прогнозу, «вся следующая неделя будет неустойчивой по погоде».

«В понедельник холодный фронт с севера пройдет по территории всей Иркутской области. Доберется даже до юга. Холодать в Иркутске начнет уже во вторник, а в среду в областном центре, скорее всего, пойдут дожди», цитирует слова начальника иркутского гидрометцентра Юлии Яньковой портал ИрСити.