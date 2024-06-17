«Прогеш» в Шерегеше посетило на 5 тысяч человек больше, чем в прошлом году

«Каждая деталь по нашему замыслу должна была впечатлять и удивлять. Так, в семейный год на площадку фестиваля прилетел вдруг вертолёт и бесплатно раздал 1000 порций мороженого. Это стало возможным благодаря тому, что предприниматели курорта объединяются вокруг “Прогеша” в едином стремлении сделать его интереснее», — сказал руководитель дирекции курорта Шерегеш Алексей Стоянов.