«Прогеш» в Шерегеше посетило на 5 тысяч человек больше, чем в прошлом году

Накануне в Шерегеше завершился III летний фестиваль «Прогеш», который собрал за три дня 35 тыс. туристов со всей Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. Это на пять тысяч гостей больше, чем в прошлом году.
«Прогеш» был посвящён Году семьи и показал возможности семейного отдыха на курорте. Шеф-повара и гости слепили 2024 шорских пельменя — пелбена (на них понадобилось 75 кг теста и 115 кг фарша), дети и взрослые изучили звёзды и планеты в мобильном кинопланетарии, пели вместе с братьями Гаязовыми и устраивали «тихую» дискотеку на горе Зелёной.
«Каждая деталь по нашему замыслу должна была впечатлять и удивлять. Так, в семейный год на площадку фестиваля прилетел вдруг вертолёт и бесплатно раздал 1000 порций мороженого. Это стало возможным благодаря тому, что предприниматели курорта объединяются вокруг “Прогеша” в едином стремлении сделать его интереснее», — сказал руководитель дирекции курорта Шерегеш Алексей Стоянов.
Также гости наблюдали спортивные поединки. Так, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу IPF, дважды чемпион мира в жиме лежа, рекордсмен России, Европы и мира Дмитрий Лиханов установил кузбасский рекорд по удерживанию 4 мотоциклов. Мотоспортсмены со всей страны соревновались в чемпионате России по Эндуро, а автомобили доставили на площадку участников автопробега от Авторадио.