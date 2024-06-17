Метеорологи анонсировали жару до +29 градусов и грозы на неделе в Прикамье

Жару до +29 градусов и грозы на этой неделе анонсировали специалисты научно-популярного канала «Метеоролог и я».
По данным экспертов, жарка погода сохранится, однако температура воздуха будет чуть ниже, чем на прошлой неделе: столбик термометра поднимется до +24… +29 градусов. На юге воздух может прогреться до +30 градусов.
«Во второй половине недели температурный фон существенных изменений не претерпит (разве что при натекании плотной облачности), а вот дождей и гроз станет существенно больше за счёт усиления циклонической активности», — говорят специалисты.