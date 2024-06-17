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Федеральный эксперт назвал имя нового тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск»

По данным Сергея Ильёва, наставником армейцев станет Дмитрий Воецкий.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Известный российский спортивный журналист Сергей Ильёв в своём Telegram-канале рассказал, кто займёт пост главного тренера хабаровского футбольного клуба «СКА-Хабаровск» вместо Романа Шаронова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным источников эксперта за успехи и поражения «армейцев» будет отвечать Дмитрий Воецкий — бывший наставник ФК «Шинник». Кроме того, в тренерский штаб вернётся Алексей Поддубский.

Ильев пишет, что утвердить кандидатуры должны уже в ближайшее время. Также журналист отметил, что на должность спортивного директора клуба «СКА-Хабаровск» скорее всего вернётся Сергей Шаронов, который два года назад работал в команде Алексея Кандалинцева и сейчас должен занять пост генерального директора «красно-синих». Напомним, что ранее гендиром «армейцев» был Михаил Гусев, который ушёл в отставку после неудовлетворительных результатов команды по итогам минувшего сезона.

Журналист также отмечает, что в этом году некоторое время «СКА-Хабаровск» будет базироваться и играть в Москве или Казани — пока точно неизвестно. Связано это с проблемами с системой подогрева поля на домашнем стадионе имени Ленина, покрытие которого собираются перестилать. Футбольные власти по этому поводу заняли жесткую позицию, пригрозив арене понижением категории, если проблемная ситуация не будет решена.

Отметим, что хабаровчане завершили сезон 2023/24 Первой лиги поражением в выездной игре с «Акроном» — «армейцы» проиграли хозяевам поля со счётом 2:1. По итогам матча «СКА-Хабаровск» разместился на 13 строчке турнирной таблицы. Всего за сезон «красно-синие» смогли заработать 41 очко в 34 матчах. Ранее перед главным тренером Романом Шароновым ставилась задача выйти в РПЛ — выполнена она не была.