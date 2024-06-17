Федеральный эксперт назвал имя нового тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск»

Известный российский спортивный журналист Сергей Ильёв в своём Telegram-канале рассказал, кто займёт пост главного тренера хабаровского футбольного клуба «СКА-Хабаровск» вместо Романа Шаронова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным источников эксперта за успехи и поражения «армейцев» будет отвечать Дмитрий Воецкий — бывший наставник ФК «Шинник». Кроме того, в тренерский штаб вернётся Алексей Поддубский.

Ильев пишет, что утвердить кандидатуры должны уже в ближайшее время. Также журналист отметил, что на должность спортивного директора клуба «СКА-Хабаровск» скорее всего вернётся Сергей Шаронов, который два года назад работал в команде Алексея Кандалинцева и сейчас должен занять пост генерального директора «красно-синих». Напомним, что ранее гендиром «армейцев» был Михаил Гусев, который ушёл в отставку после неудовлетворительных результатов команды по итогам минувшего сезона.