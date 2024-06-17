Федеральный эксперт назвал имя нового тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск»

Известный российский спортивный журналист Сергей Ильёв в своём Telegram-канале рассказал, кто займёт пост главного тренера хабаровского футбольного клуба «СКА-Хабаровск» вместо Романа Шаронова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным источников эксперта за успехи и поражения «армейцев» будет отвечать Дмитрий Воецкий — бывший наставник ФК «Шинник». Кроме того, в тренерский штаб вернётся Алексей Поддубский.
Журналист также отмечает, что в этом году некоторое время «СКА-Хабаровск» будет базироваться и играть в Москве или Казани — пока точно неизвестно. Связано это с проблемами с системой подогрева поля на домашнем стадионе имени Ленина, покрытие которого собираются перестилать. Футбольные власти по этому поводу заняли жесткую позицию, пригрозив арене понижением категории, если проблемная ситуация не будет решена.
Отметим, что хабаровчане завершили сезон 2023/24 Первой лиги поражением в выездной игре с «Акроном» — «армейцы» проиграли хозяевам поля со счётом 2:1. По итогам матча «СКА-Хабаровск» разместился на 13 строчке турнирной таблицы. Всего за сезон «красно-синие» смогли заработать 41 очко в 34 матчах. Ранее перед главным тренером Романом Шароновым ставилась задача выйти в РПЛ — выполнена она не была.