В Волгограде начались перебои в работе цифрового телевидения

Волгоградцы стали жаловаться на нарушения в передаче телесигнала с 13 июня. У одних зрителей картинка пропадает совсем, у других — периодически застывает и рассыпается на пиксели.
Отметим, что аналогичные жалобы также поступают и от жителей Светлоярского района.
На горячей линии регионального филиала РТРС подтвердили наличие проблемы, но не дали прогнозов о сроках ее устранения. По словам специалистов, в зоне прохождения сигнала была зафиксирована помеха от неустановленного источника.
«Специалисты в курсе, необходимо ждать окончания действия помехи», — заявили на горячей линии.