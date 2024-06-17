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В Волгограде начались перебои в работе цифрового телевидения

Жители областного центра сообщили об ухудшении качества вещания цифровых каналов.

Волгоградцы стали жаловаться на нарушения в передаче телесигнала с 13 июня. У одних зрителей картинка пропадает совсем, у других — периодически застывает и рассыпается на пиксели.

Отметим, что аналогичные жалобы также поступают и от жителей Светлоярского района.

На горячей линии регионального филиала РТРС подтвердили наличие проблемы, но не дали прогнозов о сроках ее устранения. По словам специалистов, в зоне прохождения сигнала была зафиксирована помеха от неустановленного источника.

«Специалисты в курсе, необходимо ждать окончания действия помехи», — заявили на горячей линии.

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