Олег Кожемяко поручил укрепить дороги и организовать перевозку людей в случае ухудшения паводковой обстановки

Олег Кожемяко подчеркнул, что в связи с осадками сложная паводковая ситуация сложилась в Красноармейском и Пожарском муниципальных округах, в Дальнереченском районе и Дальнереченске со смещением в сторону Дальнегорска.
«Главам муниципальных образований нужно принять все меры, чтобы в случае возникновения переливов на дорогах, ухудшения паводковой обстановки организовать перевозку людей большегрузами и автомобилями повышенной проходимости», — обозначил Губернатор.
Также глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморья совместно с Росавтодором рассредоточить силы и средства по этим направлениям, отмечает пресс-служба краевого правительства.
«Организуйте работу по укреплению дорог, их дополнительную отсыпку после схода воды, дорожное полотно нужно восстановить оперативно», — добавил Олег Кожемяко.
По его словам, министерство ГО и ЧС края находится в режиме повышенной готовности.
«Министерство готово направить в любой район необходимые силы и средства, технику: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. Но и в муниципалитетах есть подрядные организации, средства оперативного реагирования», — подчеркнул Губернатор.