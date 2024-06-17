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Олег Кожемяко поручил укрепить дороги и организовать перевозку людей в случае ухудшения паводковой обстановки

Об этом он заявил на совещании с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Олег Кожемяко подчеркнул, что в связи с осадками сложная паводковая ситуация сложилась в Красноармейском и Пожарском муниципальных округах, в Дальнереченском районе и Дальнереченске со смещением в сторону Дальнегорска.

«Главам муниципальных образований нужно принять все меры, чтобы в случае возникновения переливов на дорогах, ухудшения паводковой обстановки организовать перевозку людей большегрузами и автомобилями повышенной проходимости», — обозначил Губернатор.

Также глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморья совместно с Росавтодором рассредоточить силы и средства по этим направлениям, отмечает пресс-служба краевого правительства.

«Организуйте работу по укреплению дорог, их дополнительную отсыпку после схода воды, дорожное полотно нужно восстановить оперативно», — добавил Олег Кожемяко.

По его словам, министерство ГО и ЧС края находится в режиме повышенной готовности.

«Министерство готово направить в любой район необходимые силы и средства, технику: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. Но и в муниципалитетах есть подрядные организации, средства оперативного реагирования», — подчеркнул Губернатор.