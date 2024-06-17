Девушка угнала автомобиль случайного знакомого в Иркутске

В Иркутске задержали девушку, которая угнала автомобиль нового знакомого. На её счету уже не первый угон. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«В ходе патрулирования Ленинского района сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль Toyota Premio. За рулем находилась 23-летняя девушка. Водительских прав и документов на транспорт у неё не оказалось», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Во время проверки сотрудников Госавтоинспекции насторожило поведение молодой особы. Она неправильно переключила коробку передач, не сразу поставила машину на «нейтралку» и не смогла открыть багажник. Тогда полицейские предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения. Подозрения подтвердились. Она была пьяна и её доставили в полицию.
Вскоре в отделение поступило сообщение об угоне иномарки, которая по описанию полностью походила на машину задержанной. Выяснилось, что две девушки познакомились с владельцем автомобиля и его другом. После времяпрепровождения они решили уйти и взяли ключи от машины из куртки мужчины пока он спал.
Также полицейские установили, что жительница Шелеховского района уже имеет судимость, в том числе за угон. В отношении неё заведено уголовное дело.