Девушка угнала автомобиль случайного знакомого в Иркутске

Вскоре в отделение поступило сообщение об угоне иномарки, которая по описанию полностью походила на машину задержанной. Выяснилось, что две девушки познакомились с владельцем автомобиля и его другом. После времяпрепровождения они решили уйти и взяли ключи от машины из куртки мужчины пока он спал.