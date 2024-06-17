Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области на неделе ожидаются грозы и спад жары

На территории Свердловской области в течение недели ожидаются грозы и умеренный спад жары, начиная с середины недели, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 57% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Коммерсантъ

Днем понедельника на Среднем Урале ожидается +21°..+26°, на юго-западе до +27°..+29° — регион почти не затронет похолодание, формирующееся из-за объединения антициклоном над Южным Уралом и северным Казахстаном. Грозы в области можно будет ожидать в среду.

В Екатеринбурге днем 17 июня температура составит +25°..+27°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на северный, северо-восточный, 3−8 м/с. Во вторник, 18 июня, ночью до +15°, днем температура достигнет +28°, в среду — ночью +19°, днем +29°. В четверг ожидается спад жары: ночью +20°, днем отметка температуры окажется на +25°, в пятницу — ночью +17°, днем +24°. На выходных спад продолжится: 22 июня ночью +15°, днем +24°, 23 июня ночью +16°, днем температура опустится до +23°.

Напомним, в Екатеринбурге 15 июня стало самым теплым днем за 104 года — суточный максимум температуры составил +34,8°, что превысило рекорд 1920 года — +34,2°.