В Свердловской области на неделе ожидаются грозы и спад жары

Днем понедельника на Среднем Урале ожидается +21°..+26°, на юго-западе до +27°..+29° — регион почти не затронет похолодание, формирующееся из-за объединения антициклоном над Южным Уралом и северным Казахстаном. Грозы в области можно будет ожидать в среду.
В Екатеринбурге днем 17 июня температура составит +25°..+27°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на северный, северо-восточный, 3−8 м/с. Во вторник, 18 июня, ночью до +15°, днем температура достигнет +28°, в среду — ночью +19°, днем +29°. В четверг ожидается спад жары: ночью +20°, днем отметка температуры окажется на +25°, в пятницу — ночью +17°, днем +24°. На выходных спад продолжится: 22 июня ночью +15°, днем +24°, 23 июня ночью +16°, днем температура опустится до +23°.
Напомним, в Екатеринбурге 15 июня стало самым теплым днем за 104 года — суточный максимум температуры составил +34,8°, что превысило рекорд 1920 года — +34,2°.