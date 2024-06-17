В Свердловской области на неделе ожидаются грозы и спад жары

В Екатеринбурге днем 17 июня температура составит +25°..+27°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на северный, северо-восточный, 3−8 м/с. Во вторник, 18 июня, ночью до +15°, днем температура достигнет +28°, в среду — ночью +19°, днем +29°. В четверг ожидается спад жары: ночью +20°, днем отметка температуры окажется на +25°, в пятницу — ночью +17°, днем +24°. На выходных спад продолжится: 22 июня ночью +15°, днем +24°, 23 июня ночью +16°, днем температура опустится до +23°.