Жара и дожди ждут воронежцев на этой неделе

Погоду на территории региона будет определять циклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня, в понедельник, 17 июня, на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер южный 7−12 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура днем 26−31°.
В Воронеже пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура днем 27−29°.
Во вторник, 18 июня, облачно с прояснениями. Ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 9−14 м/с. Температура ночью 15−20°, днем 25−30°.
В Воронеже кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью 17−19°, днем 27−29°.
В среду, 19 июня, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный 8−13 м/с. Температура ночью 13−18°, днем 24−29°.
В Воронеже ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Температура ночью 16−18°, днем 26−28°.
Самый жаркий день 17 июня наблюдался в 1972 году, тогда температура воздуха поднялась до 35°. Самый холодный день 17 июня был в 1966 году, когда было не более 5,1 градуса тепла.