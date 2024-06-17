Назвали стоимость подъема на первую в России смотровую башню в Губахе

«Небесная башня Gu» расположилась на вершине Крестовой горы, а приобрести билет можно в кассах у входа на аттракцион. Стоимость подъема в будние дни составит 300 рублей для детей и 400 рублей для взрослых, в выходные — 400 и 500 рублей соответственно.