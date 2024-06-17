Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назвали стоимость подъема на первую в России смотровую башню в Губахе

Ее высота составляет более 40 метров.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае на территории всесезонного курорта «Губаха» открыли первую в России обзорную башню Gu Sky Tower. Она прошла все необходимые проверки и открылась для посещений. Информация об этом появилась в социальных сетях курорта.

«Небесная башня Gu» расположилась на вершине Крестовой горы, а приобрести билет можно в кассах у входа на аттракцион. Стоимость подъема в будние дни составит 300 рублей для детей и 400 рублей для взрослых, в выходные — 400 и 500 рублей соответственно.

Аттракцион поднимет гостей в большой остекленной гондоле на высоту более 36 м, откуда открываются захватывающие виды на вершины гор, долину р. Косьва, город Губаху и бескрайнюю тайгу.